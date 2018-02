Taschengeld : Mama, ich will mehr Geld

Kinder beschäftigen sich schon früh mit Fragen rund ums Geld. Doch wie hoch soll das Taschengeld sein? Und wofür darf es ausgegeben werden? Experten geben Antworten.

von Holger Bass

22. Februar 2018, 11:00 Uhr

Pinneberg | Geld ist in allen Familien ein Thema. Natürlich übernehmen die Eltern die Aufgabe, Geld zu verdienen und Ausgaben zu kontrollieren. Doch auch Kinder sind schon früh mit Fragen rund ums Zahlungsmittel beschäftigt: „Nur wenn Kinder frühzeitig den richtigen Umgang mit Geld lernen, können sie im späteren Leben verantwortungsbewusst mit dem eigenen Einkommen umgehen“, erklärt Vivien Rehder von der Verbraucherzentrale. Die Fachleute für Verbrauchbildung bei der Verbraucherzentrale bieten Aufklärungs- und Präventionsarbeit an Schulen im ganzen Land – natürlich auch in Pinneberg an. Pädagogisch ist die Erfahrung, mit Geld umzugehen, absolut wichtig, denn Kinder lernen durch eigenes Taschengeld mit Konsum umzugehen und es planvoll einzusetzen.

Wie hoch soll das Taschengeld sein? Beim Taschengeld ergeben sich allerdings viele Fragen: Wie hoch und für welche Ausgaben soll das Taschengeld sein? Wann soll es gezahlt werden? Und wie weit dürfen Kinder in unterschiedlichstem Alter selbst über ihr Taschengeld bestimmen? „Wie hoch das Taschengeld letztendlich ausfällt, müssen Eltern individuell entscheiden, es hängt natürlich von ihrer wirtschaftlichen Situation ab und von den Ausgaben, die die Kinder mit dem eigenen Geld bestreiten sollen“, erklärt Jörn Folster (Foto), Jugendschützer beim Kreis Pinneberg. Und er fügt hinzu: „Wichtiger als die Höhe des Taschengeldes ist, dass die Mittel dem Kind oder Jugendlichen zur freien Verfügung stehen und dass sich die Kinder und Jugendlichen auf Zahlungstermin und Taschengeldhöhe verlassen können. Auch sollte das Taschengeld nicht als Druck- oder Sanktionsmittel missbraucht werden.“

Sind vom Taschengeld regelmäßige Ausgaben zu bestreiten, beispielsweise für Fahrtkosten oder Vereinsbeiträge, dann sollte es entsprechend angehoben werden und klar definiert sein, welcher Teil dem Kind zur freien Verfügung steht.

Die aktuelle Taschengeldtabelle 2018 beruht auf den Angaben des Jugendamts, die Eltern eine erste Orientierung gibt, und vermeiden möchte, weder zu viel noch zu wenig Geld auszuzahlen. Im Grunde genommen ist es nicht sinnvoll, mit Kleinkindern und Grundschulkindern mit monatlichen Zahlungen einzusteigen. Der Abstand zwischen den Zahlungen ist noch viel zu groß. Im Alter von vier bis neun Jahren können Kinder dies einfach noch nicht abschätzen.

Auch das Jugendamt rät laut Taschengeldtabelle zu einer wöchentlichen Auszahlung. „Werden die Kinder älter und gehen auf die weiterführenden Schulen, sollte das Taschengeld monatlich ausgezahlt werden. Auf diese Weise lernen die Schüler, sich das Geld über dem Monat hinweg einzuteilen und können ihre Anschaffungen und Ausgaben besser kontrollieren“, empfiehlt Experte Folster. Kinder bis zum zehnten Lebensjahr sollten ihr Taschengeld als wöchentliche Zahlung erhalten, weil es für sie noch schwierig ist, für einen ganzen Monat zu planen.

Ab einem Alter von zehn Jahren sollte das Taschengeld dann eine längere Periode, möglichst einen Monat, umfassen. Ab dem 14. Lebensjahr empfiehlt es sich für Jugendliche ein erstes eigenes Girokonto als Taschengeldkonto einzurichten, auf das die Eltern die festen Beträge überweisen und flexibel Geldgeschenke eingezahlt werden können. Für die Kontoeröffnung braucht der Jugendliche die Zustimmung der Eltern. Jugendliche, die einen gültigen Arbeitsvertrag haben, können ein Konto ohne ausdrückliche Zustimmung der Eltern eröffnen. Bei größeren Barabhebungen oder Überweisungen muss die Bank im Zweifel noch einmal die Eltern fragen. Auszubildende benötigen auch für die Kontoeröffnung die Zustimmung.

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt die Geschäftsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen ganz eindeutig. Nur wer volljährig, also 18 Jahre alt ist, ist auch voll geschäftsfähig und kann damit alle geschäftlichen Verpflichtungen eingehen, die er will. Kinder bis zum siebten Geburtstag sind geschäftsunfähig. Minderjährige bis zum 18. Geburtstag sind beschränkt geschäftsfähig.

Was bedeutet das und gibt es Grauzonen? Kauft sich die sechsjährige Tochter mit dem Geld, das die Oma ihr geschenkt hat, ein Buch, so ist der Kaufvertrag nichtig, wenn die Eltern mit dem Kauf nicht einverstanden sind. Die Eltern können das Buch zurückgeben und das gezahlte Geld verlangen. Schicken die Eltern dagegen das Kind Brötchenholen, so kommt ein Vertrag zwischen Eltern und Verkäufer zustande. Das Kind ist lediglich als Bote (Vertreter) unterwegs.

Nach dem siebten Geburtstag wird es komplizierter. Die sieben- bis 17-Jährigen sind beschränkt geschäftsfähig. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen Verträge abschließen. Die maßgebliche juristische Norm ist dabei der so genannte Taschengeldparagraph (§110 BGB). Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zwecke oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind. Durch den Taschengeldparagraphen sollen Massengeschäfte des täglichen Lebens praktikabler gestaltet werden. Aber die Geschäftsfähigkeit Minderjähriger soll dadurch nicht erweitert werden.

Kauft die minderjährige Tochter, die 40 Euro für den Kauf von Schuhen erhalten hat, sich lieber die geschmackvolleren Schuhe für 100 Euro und legt die Differenz von ihrem Taschengeld drauf, dann können die Eltern das Geschäft rückgängig machen. Sie waren nicht mit dem Kauf von Schuhen für 100 Euro einverstanden. Ohne vorherige Zustimmung oder nachträgliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten werden Verträge von Minderjährigen nicht wirksam.

Beim Kauf von Tieren gelten besondere Regeln. Denn bis zum 14. Geburtstag brauchen Kinder immer die Einwilligung der Eltern. Bis zum 16. Geburtstag brauchen Jugendliche die Zustimmung beim Kauf von warmblütigen Haustieren, dies sind zum Beispiel Mäuse, Kaninchen, Vögel, Katzen und natürlich Hunde.

Höhe von Taschengeld, nach Alter gestaffelt Bei wöchentliche Auszahlung: unter sechs Jahre: 0,50 Euro, sechs bis sieben Jahre: 1,50 bis zwei Euro, acht bis neun Jahre: zwei bis drei Euro Bei monatliche Auszahlung: zehn bis elf Jahre:13 bis 16 Euro, zwölf bis 13 Jahre: 18 bis 22 Euro, 14 bis 15 Jahre: 25 bis 30 Euro, 16 bis 17 Jahre:35 bis 45 Euro, 18 Jahre: ab 70 Euro