DNA-Test bestätigt : In Hamburg gefundener Kopf gehört zur Leiche der getöteten 48-Jährige

Hamburg | Der am Dienstag in Hamburg entdeckte Frauenkopf gehört zur Leiche einer getöteten 48 Jahre alten Frau. Das hat ein DNA-Test ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Freitagvormittag. Taucher hatten den Kopf aus dem Billekanal in hamburg-Rothenburgsort geborgen.

Insgesamt sind in der Hansestadt seit Anfang August bis zum heutigen Freitag zwölf Leichenteile gefunden worden. Das Opfer ist laut Polizei eine Frau aus Äquatorialguinea, die im Hamburger Stadtteil St. Georg als Prostituierte gearbeitet haben soll.

Zuletzt war am vergangenen Mittwoch ein Leichenteil gefunden worden. Am Mittag, um 14 Uhr, hatte ein Zeuge die Polizei informiert, die das Leichenteil daraufhin geborgen und in die Gerichtsmedizin gebracht hat. Der Fundort: Die Billwerder Bucht gegenüber des Tiefstackkanals in Rothenburgsort. Die Mordkommission im Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

