4. Comic- und Mangaconvention : Hamburg wird zur Cosplay-Hochburg

von Soenke Schierer

22.Nov.2017

Hamburg | Fabelwesen und ausgefallene Comic-Figuren gehören rund um die Hamburger Uni am Sonnabend wieder zum Stadtbild. Bereits zum vierten mal lädt die Comic- und Mangaconvention Hamburg ein. Cosplay, so die Veranstalter, ist erwünscht. Dabei handelt es sich um einen japanischer Verkleidungstrend. Popuöär ist diese Art der Verkleidung in den 1990er Jahren geworden. Damals schwappte der Manga- und Animeboom auch in die USA und nach Europa.

Seit 2016 findet die Comic-und Mangaconvention zweimal pro Jahr, jeweils im Frühjahr und Herbst, in der Hansestadt statt.

Die Veranstaltung setzt dabei eine Tradition in der Hansestadt fort. Bereits bis 2009 gab es von Mitte der 1980er Jahre in Hamburg immer zwei Mal im Jahr eine eigene Comicmesse.

Manga lautet das japanische Wort für Comic. Außerhalb Japans werden deshalb vorallem Comics als Mangas bezeichnet, die aus dem fernen Osten kommen. Charakteristisch für den modernen Zeichenstil sind zum Beispiel die großen Augen der Figuren sowie die kindliche Erscheinung.

In der Unimensa in Hamburg werden am Sonnabend zwischen 10 und 17 Uhr aber nicht nur verkleidete Fans der Szene zu sehen sein, sondern jede Menge getauscht, gefeilscht und gehandelt werden. Es präsentieren sich zahlreiche Händler und Verlage mit ihren Neuheiten aus den Bereichen Manga, Graphic Novel, Comic-Kunst und Independent Comics. Dazu haben sich zahlreiche Künstler angekündigt. Als Stargäste werden der Comic-Zeichner und Illustrator Calle Claus, die Künstlerin Chosenvowels und der You-Tuber Chan, alias Applewar erwartet.

Eines der bakanntesten Gesichter der Szene in Deutschland ist Jamie-Lee Kriewitz aus Niedersachsen. Die Pop-Musikerin und Gewinnerin der Castingshow „The Voice of Germany“ im Jahr 2015 vertrat im darauf folgenden Jahr Deutschland beim Eurovision Song Contest in Stockholm.