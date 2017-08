Sonderausschuss in Hamburg : G20-Gipfel: Jetzt beginnt die politische Aufarbeitung der Gewalt

vergrößern 1 von 1 Foto: Kay Nietfeld/dpa 1 von 1

Hamburg | Die politische Aufarbeitung der Geschehnisse beim G20-Gipfel in Hamburg beginnt. Am Donnerstag, 30. August, nimmt der Sonderausschuss „Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg“ seine Arbeit auf. Der Auftrag der Bürgerschaft lautet, „die gewalttätigen Ausschreitungen, die im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel in Hamburg stattgefunden haben, aufzuarbeiten und eine Analyse und ganzheitliche Betrachtung von Tat-, Täter- und Unterstützungsstrukturen, des bundesweit abgestimmten Sicherheitskonzeptes sowie weiterer relevanter Umstände vorzunehmen. Ziel ist es, die richtigen Lehren zu ziehen, damit sich so etwas in Hamburg nicht wiederholt“, so heißt es auf der Internetseite der Hamburgischen Bürgerschaft.

Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung stehen unter anderem Verfahrensfragen, der Sitzungsfahrplan, Anträge zu Aktenvorlageersuchen und eine Ortsbesichtigung der Roten Flora. SPD, CDU, Grüne und FDP hatten sich bereit vorab darauf verständigt zur ersten Sitzung zunächst zwei Anträge auf den Weg zu bringen. Thematisch wollen die Fraktionen die Aufarbeitung der Geschehnisse in drei Phasen einteilen. Zunächst soll es um die Vorbereitungen auf den G20-Gipfel gehen, dann um die Gipfeltage selbst und zuletzt um die Konsequenzen. Beim letzten Schritt sei auch eine öffentliche Anhörung im Schanzenviertel vorgesehen, „um eine politische Rückkoppelung auch im Quartier zu ermöglichen“.

Ursprünglich war auch ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss (PUA) im Gespräch gewesen, der mehr Kompetenzen als ein Sonderausschuss hätte. Sowohl CDU als auch FDP hatten zuletzt damit gedroht, wenn Rot-Grün keinen echten Aufklärungswillen zeige. Die Linken waren von Anfang an für einen PUA, haben dafür aber allein nicht genug Abgeordnete in der Bürgerschaft. Um einen PUA einsetzen zu können, müssen mindestens 25 Prozent der Abgeordneten zustimmen. Dennoch erhält der Sonderausschuss umfassende Rechte, die denen eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses nahe kommen.

Wie die Fraktionen mitteilten, kann das Gremium alle in Hamburg vorliegenden Akten, E-Mails, Video- und Audiomitschnitte sowie Lageeinschätzungen zu G20 einsehen. Als Zeugen geladen werden sollen „alle, die etwas zur Aufarbeitung beitragen können“, heißt es wörtlich. Dazu gehört nicht zuletzt Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), der dreimal im Ausschuss angehört wird. Andere Dauergäste sind Innensenator Andy Grote (SPD), Polizeipräsident Ralf-Martin Meyer und Polizeieinsatzführer Hartmut Dudde.

Erste Richtersprüche

Während die Politik erstmalig zur Aufarbeitung zusammenkommt, sind die ersten Richtersprüche gegen potentielle Randalierer bereits gefallen. Ein 21 Jahre alter Niederländer muss für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis, weil er bei einer Anti-G20-Demo am 6. Juli zwei Glasflaschen auf einen Polizisten geworfen und diesen getroffen hat. Der Schuldspruch des Amtsgerichts erging wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Landfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Ein weiterer Demonstrant ist wegen des Mitführens von Feuerwerk und Reizspray auf dem Weg zu einer Demonstration gegen den G20-Gipfel vom Amtsgericht Hamburg zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Bei dem Verurteilten handelt es sich um einen 24-Jährigen Kunststudenten aus Warschau.

mit Material von dpa

von Markus Lorenz, Soenke Schierer

erstellt am 31.Aug.2017 | 10:18 Uhr