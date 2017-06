Kieler-Woche-Interview mit Doro Pesch : Die Königin des Metal plaudert aus dem Nähkästchen

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Doro Pesch, Metal-Urgestein und Idol für Metalheads auf der ganzen Welt seit mehr als 30 Jahren, plauderte nach ihrem Konzert auf der Kieler Woche im sh:z-Interview über das Tourleben, ihre Freundschaft zu Lemmy Kilmister und zukünftige Projekte. Vor tausenden Zuschauern brachte die 53-jährige Düsseldorferin mit der hellblonden Mähne und den kajalgeschwärzten Augen zuvor gemeinsam mit ihrer Band die Hörn zum Beben.

Doro, wie hat es dich in diesem Jahr zur Kieler Woche verschlagen? Ganz spontan. Holger Hübner von Wacken hat vor ein paar Wochen angerufen und gefragt: „Haste Bock zu spielen?“ Und ich natürlich: „Ja klar.“ Und es ist superspeziell, hier zu sein. Die Kieler Woche kenne ich natürlich vom Hörensagen und aus dem Fernsehen. Es sind so viele Leute hier und die Stimmung ist grandios.

Macht es einen Unterschied, vor einem Kieler-Woche-Publikum – statt etwa vor tausenden Metalheads in Wacken – zu spielen? Ja, wir ändern dann ein bisschen die Setliste und spielen eher die Highlights, also Songs, bei denen ich weiß, die Leute kennen die vielleicht eher als die Songs von der B-Seite irgendeiner Platte. Dann spielen wir „Für immer“, „All we are“ oder „Breaking the law“, wo ich weiß, dass auch viele Nicht-Metalheads, schon mal mitsingen können. Wenn man da steht und man kennt nix, das ist auch nicht jedermanns Sache. Heute hab ich gedacht, „Och nö, da spiele ich lieber noch eine Ballade wie „Without you““. Wir haben auch immer 50, 60 Songs in petto, die man auf Abruf spielen kann.

Welche Beziehung hast du zu Kiel? Ich hab früher in den 80ern oft in Kiel gespielt, das war mördermäßig geil. Es gab auch mal einen Fanclubleiter aus Kiel, der hieß Rainer, und der, boah, der war ne ganze Armee. In den 90er Jahren war auf einmal Grunge obenauf, und Metal wurde eher abgedrängt. Da kam der Rainer ins Spiel, der hat einfach alles für den Fanclub und die Musik gemacht. Und ich finde die Leute hier im Norden total outgoing und wild. Man sagt ja, im Norden sind die Fans verhaltener, da kann ich nur das Gegenteil sagen: Damals und auch jetzt ist immer die Hölle los. Wir haben schon ein paar Mal in diesem schönen Club mit dem Holz und den Balkonen gespielt (Anm. d. Red.: gemeint ist das MAX Nachttheater). Unsere letzte Tour haben wir extra dort angefangen, weil es da immer so geil war. Ist schon immer wichtig, dass eine Tour einen guten Start hat, dass man das Gefühl hat, jetzt rollt’s.

Was machst du nach dem Auftritt, um deinen Adrenalinpegel wieder herunterzufahren? Mit den Fans, mit anderen gleichgesinnten Rockfans quatschen. Dafür lebe ich, dafür stehe ich jeden Morgen auf. Auch wenn es manchmal hart ist.

Wann ist es denn hart für dich? Auf Tour zu sein, das ist manchmal echt extrem. In Europa hast du alle Annehmlichkeiten, aber dann gehst du in andere Länder, da gibt’s weder eine Dusche noch heißes Wasser, da kriegst du nichts zu Essen. Das ist Hardcore. Wir waren in Russland, haben dort in ein paar Städten gespielt, in denen wir noch nie waren. Wir wollten dort aber unbedingt hin, weil da ganz viele Fans sind. Der Promoter meinte: „Das sind nur 200 Kilometer, die können wir auch fahren.“ Ey, da haben wir dann 12 Stunden für gebraucht! Wir sind mit 10 Stundenkilometern in einem Minivan gefahren, die Schlaglöcher waren einen halben Meter tief und ich hab nur gehofft, dass der Reifen nicht platzt. Und dann der eine „Ich hab Hunger“ und der andere „Ich muss mal“ - das war der Hammer. Aber wenn man dann ein Konzert gibt und die Fans sieht und sie glücklich sind, dann ist alles super

Und wie läuft es so in deiner Band? Ich habe keine Kinder, ich habe die Band. Aber das ist ganz ähnlich. (lacht) Jeder hat seine kleinen Problemchen, seinen eigenen Groove, jeder braucht was anderes. Der eine ist ganz introvertiert und sensibel, der andere braucht jeden Tag ein Gespräch, jeder ist anders. Aber wir sind ein super Team seit so vielen Jahren.

Deine Jungs habe ich gerade nach eurem Konzert entspannt mit Fluppe und Bier gesehen. Wie sieht es mit deinem Lebensstil aus? Das Rauchen hab ich aufgegeben. Ich hab gern geraucht, aber das geht halt nicht wegen der Stimme und der Gesundheit. Trinken tu ich auch nicht, vielleicht mal zu Silvester. Als Sänger muss man immer gucken, dass alles gut ist. Als Keyboarder oder Drummer kannst du eher mit Hangover spielen, aber wenn du singst - also bei mir - ist das fast unmöglich.

Man bezeichnet dich als „Metalqueen“ oder „Metalgoddess“: Was hältst du davon? Ich muss sagen, ich hab das nie so empfunden. Ich bin einer von der Band. Metal ist im Herzen, egal ob man Frau oder Mann ist. Und wenn jemand was Schönes sagt, dann freut es einen natürlich, aber es braucht nicht immer so grandios zu sein. Wenn jemand einen Song, die Platte oder den Gig geil fand, das freut mich. Es braucht nicht so super drüber sein. Ich versuche immer, den Leuten Kraft zu geben.

Du warst in deinen mehr als 30 Jahren Musikerleben auf Tour unter anderem mit Lemmy Kilmister und Ronnie James Dio. Wie würdest du die beiden beschreiben? Ich finde, Ronnie James Dio und Lemmy waren die absoluten Ikonen des Metal - die wichtigsten Leute überhaupt, unvergleichbar, unglaublich wichtig. Dio wegen seiner Stimme, Musikalität und seinem Talent. Er war ein herzensguter Mensch. Und Lemmy wegen seinem Charakter. Der war ein Kerl, der hat sich um nichts geschert, der hat sein Ding gemacht, der war immer ehrlich. Lemmy war echt der Coolste. Ich hatte die große Chance beide ganz nah kennenlernen zu dürfen, wir haben ganz oft zusammen getourt. Ich bin mit beiden ganz eng befreundet gewesen. Beide waren super sensibel, intuitiv, sehr intelligent. 1987 war meine erste Tour mit Dio. Weil von uns in der Band aber keiner so richtig englisch sprechen konnte, haben wir uns beschränkt auf „gute Show“ und „super“. (lacht) Später hatten wir noch mal eine wunderschöne gemeinsame Tour in Amerika. Da haben wir uns so richtig angefreundet. Lemmy kannte ich seit 1984.

Und wie war dein erstes Treffen mit Lemmy Kilmister, dem im vergangenen Jahr verstorbenen Frontmann von Motörhead? Da bin ich bei einem Metalmagazin in London gewesen. Es ging darum, ob unsere Platte weltweit rauskommen sollte und ich musste mich vorstellen. Ich sollte mit ein paar Musikern Songs einproben. Nach dem Soundcheck hatte ich noch ein bisschen Zeit, bin zum ersten Mal in einen Pub gegangen. Und wer saß da? Lemmy. Ich habe mich vorgestellt und weil ich nicht viel Englisch konnte, haben wir nur getrunken und eine nach der anderen geraucht. (lacht) Das war so geil, wir haben uns so gut verstanden und ich hab den Lemmy sofort geliebt. Und dann meinte er „Ey sag mal, musst du nicht irgendwann einen Gig machen oder so?“. Ich war schon total zu spät, bin rausgelaufen und da merkte ich schon, dass mir der Alkohol in die Birne geschlagen ist. Alle warteten schon total sauer im Club, und ich war so betrunken, dass ich alle Texte vergessen habe. Und, oh Gott, ich konnte gar nicht mehr stehen – so’n kleines Kerlchen wie ich kann ja auch nicht viel Alkohol vertragen. Naja und dann hab ich mich einfach auf den Drumriser gesetzt und gewartet, bis die Band fertig war. Nach dem Gig haben mich alle im Schock angeguckt und gesagt „Du hast gerade dein Leben ruiniert, ist dir das klar?“. Und ich meinte nur: „Ja, is’ egal, Hauptsache ich bin befreundet mit Lemmy.“ Da haben sie gelacht. „Lemmy, das ist natürlich was anderes!“ und ich habe den Plattenvertrag doch gekriegt.

Wie geht’s für dich und deine Jungs jetzt musikalisch weiter? Ab morgen geht’s wieder ins Studio. Die ganz neue Platte wird nächstes Jahr zu Wacken erscheinen. Dieses Jahr vor Weihnachten wollen wir noch eine Platte rausbringen, auf der nur die deutschen Songs drauf sind. Viele unserer Platten sind nicht mehr erhältlich. Darum habe ich eine Kompilation zusammengestellt, die „Für immer“ heißen wird. Da hat sich so einiges angesammelt, so 14 Songs etwa und vier neue Tracks.

Sind für die neue Platte auch wieder andere Künstler eingeplant? Kannst du da schon etwas oder jemanden verraten? Wir sind gerade dabei. Wenn ich das jetzt rumposaune, dann klappt das nicht, das wäre total blöd. Wir haben schon ein paar Sachen in der Mache. Gerade gute Leute sind aber immer viel beschäftigt, auf Tour oder mit einer neuen Platte. Aber es wird schon was Schönes dabei sein.

von Andrea Lange

erstellt am 23.Jun.2017 | 21:02 Uhr