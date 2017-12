Advent in Neumünsters Innenstadt : Der echte Weihnachtsmann kommt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Neumünster | Der echte Weihnachtsmann (mit Zertifikat) kommt wie 2016 auf Einladung des Citymanagements wieder nach Neumünster. Dabei wird er – trotz seines engen Terminkalenders so kurz vor dem Fest – an fünf Tagen in verschiedenen Geschäften zu Besuch sein. Kinder können ihm ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen. Zum Abschluss gibt es dann für jeden kleinen Besucher noch eine Süßigkeit aus dem großen Jutesack.

An den Aktionstagen ist der Rauschebart jeweils in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr in den Geschäften. Die Weihnachtsmann-Tour beginnt morgen, 7. Dezember, im Kinderfachgeschäft „Kleiner Floh“ am Großflecken 55. Am 12. Dezember wird dann die Mühlen-Apotheke in der Mühlenstraße Gastgeber sein. Der nächste Zwischenstopp auf seiner Tour ist am 14. Dezember die Bäckerei Tackmann in der Lütjenstraße 3 und am 19. Dezember die Mühlen-Apotheke im a&b-Center. Und bevor der Weihnachtsmann am Heiligabend auf große Tour geht, besucht er am 21. Dezember die Mühlen-Apotheke am Großflecken 30.

Das Besondere: Kinder können sich mit dem Weihnachtsmann bei den Terminen fotografieren lassen. Die Fotos schickt das Citymanagement noch vor Weihnachten per E-Mail an die Eltern nach Hause.