Schlittschuhlaufen im Norden : Das sind die Eisbahnen in Schleswig-Holstein und Hamburg

erstellt am 06.Dez.2017 | 20:43 Uhr

Kiel/Hamburg | Die knackigen Winter werden seltener. Und so schwindet auch in diesem Jahr so langsam die Hoffnung, ein zugefrorenes Gewässer zu finden, auf dem das besohlte Schuhwerk gegen Kufen getauscht und der doppelte Rittberger bis zur Vollendung trainiert werden kann. Wer trotzdem nicht auf seine Pirouetten und Dreifach-Axel verzichten möchte, der sollte sich unsere Karte mit Eisbahnen im Norden zu Gemüte führen.

Mit einem Klick auf die Karte bekommen Sie Informationen zu den Öffnungszeiten der Flächen und Hallen. Die magenta-farbenen Schlittschuhe zeigen stationäre Eisbahnen, die blauen Schlittschuhe symbolisieren jene Eisflächen, die über Weihnachten und den Jahreswechsel bestehen. Haben wir eine Eisbahn übersehen? Dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an onlineredaktion@shz.de, dann ergänzen wir die Eisfläche in unserer Liste.