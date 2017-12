Marschbahn : Bahnverkehr nach Sylt: Es hakt an allen Ecken und Enden

vergrößern 1 von 1 Foto: Karlheinz Buchholz 1 von 1

Sylt | Lokstörung, Steuerwagenstörung, Weichenstörung – in der Pendlergruppe auf Facebook finden die Hiobsbotschaften auch in dieser Woche kein Ende. Donnerstagmorgen wurden die Fahrgäste auch noch von Glatteis auf dem Westerländer Bahnhof überrascht. Nun hat die DB Regio aber einen Plan vorgelegt, wie sie die technischen Störungen auf der Marschbahn in den Griff bekommen will. Klar ist nur eines: Bis alles wieder läuft, wird es noch viele Monate dauern.

Die gute Nachricht: Seit 23. November stehen wieder alle 15 Marschbahnparks mit ihren 90 Personenwaggons zur Verfügung. Gut ein Jahr hat es gedauert, bis die Kupplungsprobleme an den blau-weißen Wagen beseitigt waren, die im Dezember 2005 vom Hennigsdorfer Bombardier-Werk an die Nord-Ostsee-Bahn ausgeliefert wurden. Trotzdem sind noch immer alte, rote Personenwaggons im Nahverkehr zwischen Hamburg und Westerland unterwegs – und das wird vermutlich noch länger so bleiben.

Denn von den 15 Marschbahn-Parks sei bis Ende 2019 immer planmäßig in der Revision, berichtete Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis auf Anfrage der Sylter Rundschau. Ein weiterer Park ist seit einem Sturmschaden im Oktober längerfristig ausgefallen. Und ein dritter Park steht seit dem Bahnunfall am 15. November nicht mehr zur Verfügung, als der Regionalexpress in Elmshorn entgleist ist. Auch wenn nur einzelne Wagen beschädigt wurden, müsse der Restpark immer sehr umfangreich untersucht werden, erläuterte Meyer-Lovis.

Abgesehen von Unfallschäden beklagt die DB Regio aber auch technische Störungen an den zwölf Jahre alten blauen Personenwagen. Der längere Stillstand hat der Flotte offenbar nicht gut getan, es kommt zu außerplanmäßigen Unterbrechungen im laufenden Betrieb. Meyer-Lovis: „Wesentliche Ursachen sind geklärt und werden bei den anstehenden Regelinspektionen schnellstmöglich präventiv beseitigt.“ Als Konsequenz will die DB Regio künftig zwei weitere Ersatzwagenparks für die Marschbahn vorhalten – bestehend aus den alten Personenwagen, die die Fahrgäste schon aus dem Ersatzkonzept seit dem 11. November 2016 kennen.

Noch bis Ende nächstes Jahres wird die jeweils sechswöchige „Rollkur“ für alle 15 Lokomotiven der Marschbahn dauern. Die Loks der Baureihe 245 aus dem Bombardier-Werk Kassel sind erst seit 2015 im Einsatz, zunächst bei der NOB, nun bei DB Regio, und gelten zumindest auf der Marschbahnstrecke als unzuverlässig.

Die BR 245 ist eine dieselelektrische Lok mit vier Dieselmotoren und je einem Elektromotor pro Achse. Mehrfach mussten Lokomotiven mit überhitztem Transformator den Betrieb einstellen, am 11. November 2015 war im Motorraum einer Lok im Bahnhof Itzehoe sogar ein Feuer ausgebrochen. Zu den häufigsten Schäden bei der Baureihe 245 zählt Egbert Meyer-Lovis Öllecks, verstopfte Rußpartikelfilter wegen einer fehlerhaften Software und Kühlwasserverluste – alles Mängel, die den Ausfall der vier Diesel-Motoren an Bord verursachen.

Bombardier rechnet bis Herbst 2018 mit dem Abschluss der Rollkur für alle 15 Loks. Im Bahnbetriebswerk Husum würden jeweils alle vier Motoren ausgetauscht, damit die Loks schnell wieder in Betrieb gehen können. Die Motoren würden dann beim Hersteller Caterpillar überarbeitet und in Husum wieder in eine andere Lok eingebaut.

Sechs Lokomotiven hätten diese Überarbeitung schon hinter sich, berichtete die Bombardier-Sprecherin. Für den regulären Betrieb seien zwölf Loks erforderlich. Momentan seien 13 von 15 Loks im Einsatz – eine sei zur Rollkur und eine habe einen Motorschaden, gehe aber nächste Woche in die Rollkur.

Um den Engpass zu überbrücken, leihen die Kollegen vom DB Syltshuttle eine ihrer Loks an den Nahverkehr aus, berichtete der DB-Pressesprecher. Die Ersatzlok stammt auch aus der Baureihe 245, aber beim Autozug sind die Loks mit etwa 200 kW mehr Gesamtleistung ausgestattet. Außerdem mietet DB Regio bis Ende März 2018 eine Lok der Baureihe 251/ME 26 von Vossloh an.

Um flexibler auf Personalausfälle reagieren zu können, will die DB Regio zudem bis Ende Dezember dieses Jahres vier zusätzliche Praxistrainer für die BR245-Lok ausbilden.

Ein weiterer Engpass sind die Werkstattkapazitäten. Seit Anfang November stünden zusätzliche Unterflurdrehbänke bereit, die speziell für die Marschbahnwagen hergerichtet wurden. Neben der Anlage in Hamburg-Eidelstedt zählte Meyer-Lovis Anlagen in Hannover-Leinhausen und bei der AKN in Kaltenkirchen auf. Die Anlage in Hamburg-Ohlsdorf könne ab Mitte Dezember genutzt werden. Dabei nutze die DB Regio verfügbare Werkstätten unabhängig von ihrem Eigentümer, damit die Marschbahnwagen schnell wieder zur Verfügung stehen.