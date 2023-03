Schon 2022 forderten Demonstranten in Deutschland ein Verfahren gegen Wladimir Putin. Symbolfoto: dpa up-down up-down Staatsanwalt Klaus Hoffmann Warum der Haftbefehl gegen Putin historisch ist und Wagenknecht irrt Von Michael Clasen | 19.03.2023, 17:45 Uhr

Was droht Wladimir Putin? Der deutsche Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann berät in Kiew die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen. Was der Experte zum Ausmaß der Gewalt in dem Krieg sagt, widerspricht Thesen der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht.