Bundeskanzler Olaf Scholz hatte vor einem Jahr im Bundestag eine „Zeitenwende“ in der Außen- und Sicherheitspolitik angekündigt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Ein Jahr danach So bewertet die Opposition die „Zeitenwende“ der Bundesregierung Von dpa | 27.02.2023, 08:29 Uhr

Vor einem Jahr kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz einen deutlichen Richtungswechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik an. Die Union hat nun eine Bilanz gezogen – und scharfe Kritik an der Bundesregierung geübt.