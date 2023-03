Der Fall um einen verurteilten Vater und dessen Tochter hat über Russland hinaus für Aufsehen gesorgt. Symbolfoto: imago images/ITAR-TASS up-down up-down Zwei Jahre Straflager „Du bist mein Held“: Russische Schülerin schreibt Brief an verurteilten Vater Von afp | 29.03.2023, 20:06 Uhr

Weil er die russische Armee mehrfach diskreditiert haben soll, hat ein Gericht einen Russen zu mehreren Jahren Straflager verurteilt. Seine Tochter, die mittlerweile in einem Kinderheim lebt, schrieb nun einen herzzerreißenden Brief an ihren Vater.