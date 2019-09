Avatar_shz von dpa

12. September 2019, 01:27 Uhr

Die US-Regierung will die für Anfang Oktober angekündigte Anhebung der Strafzölle auf chinesische Importe im Umfang von 250 Milliarden US-Dollar um zwei Wochen auf Mitte Oktober verschieben. Das kündigte Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) als «Geste des guten Willens» auf Twitter an.