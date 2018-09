von dpa

26. September 2018, 14:34 Uhr

Am Flughafen München ist die Abfertigung von Terminal 2 und des dazugehörigen Satelliten-Terminals am Mittwoch gestoppt worden. Wie die Bundespolizei bei Twitter mitteilte, sind vermutlich mehrere Reisende unkontrolliert in den Sicherheitsbereich eingedrungen.