von dpa

28. April 2018, 17:23 Uhr

Der 1. FC Köln steht als erster Absteiger in der Fußball-Bundesliga fest. Durch das 2:3 (0:1) beim SC Freiburg am Samstag kann der Tabellenletzte den Rückstand auf den Relegationsrang in den verbleibenden beiden Partien nicht mehr aufholen.