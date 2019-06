von dpa

01. Juni 2019, 01:01 Uhr

Ein Schütze hat in Virginia Beach im US-Bundesstaat Virginia das Feuer eröffnet und mindestens elf Menschen getötet. Der Schütze wurde getötet, als Polizisten am Freitag in einem Gebäude der Stadtverwaltung das Feuer erwiderten, wie die Polizei mitteilte.