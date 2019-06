von dpa

20. Juni 2019, 19:12 Uhr

Außenminister Jeremy Hunt tritt gegen den Favoriten Boris Johnson im Rennen um das Amt des britischen Premierministers und Parteivorsitzenden der Konservativen an. Er setzte sich am Donnerstag in einer fünften und letzten Abstimmungsrunde gegen Umweltminister Michael Gove durch.