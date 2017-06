Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat als erster Club seinen Titel in der Champions League erfolgreich verteidigt. Die Königlichen um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos setzten sich am Samstag im Finale in Cardiff mit 4:1 (1:1) gegen Juventus Turin mit Weltmeister Sami Khedira durch.

von dpa

erstellt am 03.Jun.2017 | 22:40 Uhr