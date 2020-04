Gesundheit : Ministerin will Schulen in NRW nach Osterferien schrittweise öffnen

Avatar_shz von dpa

14. April 2020, 16:31 Uhr

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Das sei ihr «festes Ziel», um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.