von dpa

erstellt am 03.Dez.2017 | 15:46 Uhr

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Saarbrücken sind am Sonntag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt, als sie vom Dach des Gebäudes sprang, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.