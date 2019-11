Avatar_shz von dpa

03. November 2019, 12:49 Uhr

Niko Kovac bleibt nach übereinstimmenden Medienberichten vorerst Trainer des FC Bayern München. Wie «Sport Bild», «Bild» und «tz» am Sonntag berichten, sitzt Kovac auch am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus auf der Bank.