von dpa

12. Dezember 2018, 09:58 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May will sich im Brexit-Streit dem Misstrauensantrag in ihrer konservativen Fraktion mit ganzer Kraft entgegenstellen. «Ich werde mich diesem Votum mit allem, was ich habe, entgegenstellen», sagte May am Mittwoch in London.