Einen Tag nach der Kettensägen-Attacke in Schaffhausen hat die Polizei den Täter gefasst. Der Mann sei in Thalwil im Kanton Zürich festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Polizei zu Festnahme

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 20:46 Uhr