Avatar_shz von dpa

01. Oktober 2019, 10:34 Uhr

Nach dem Debakel der FPÖ bei der Parlamentswahl in Österreich lässt Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache seine Mitgliedschaft bei den Rechtspopulisten ruhen. Das teilte der 50-Jährige am Dienstag in Wien mit.