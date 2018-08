Motorsport : Formel 1 fährt 2019 doch in Deutschland

von dpa

31. August 2018, 13:11 Uhr

Die Formel 1 macht im kommenden Jahr nun doch wieder Station in Deutschland. Im am Freitag veröffentlichten Renn-Kalender für die nächste Saison ist das Rennen in Hockenheim für den 28. Juli geplant, nachdem sich die Streckenbetreiber mit der Rennserie nach langen Verhandlungen doch auf die finanziellen Bedingungen für einen weiteren Grand Prix geeinigt haben.