Konjunktur : Deutscher Staat mit Milliardenüberschuss im ersten Halbjahr

von dpa

24. August 2018, 08:02 Uhr

Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 2018 einen Überschuss von 48,1 Milliarden Euro erzielt. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Plus von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung bei 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte.