Avatar_shz von dpa

28. Februar 2020, 10:30 Uhr

Der wichtigste deutsche Aktienindex Dax ist am Freitag um mehr als 5 Prozent auf 11 743,16 Punkte gefallen. Die Sorge um die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung belasten seit Tagen die Finanzmärkte weltweit und haben am Morgen bereits die Börsen in Asien tiefer ins Minus gedrückt.