Bundesregierung : Bund und Länder wollen Zahl der Intensivbetten verdoppeln

17. März 2020, 18:09 Uhr

Bund und Länder wollen im Kampf gegen das Coronavirus die Zahl der Intensivbetten verdoppeln. Die Länder sollten mit den Kliniken nun Pläne erarbeiten, «um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen», heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschluss von Bund und Ländern vom Dienstag. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt es derzeit in Deutschland 28 000 Intensivbetten, von denen 25 000 Beatmungsmöglichkeiten haben.