Nach dem schweren Terroranschlag in Kabul sollen Abschiebungen nach Afghanistan vorerst nur noch in Ausnahmefällen erfolgen. Bis Juli solle die Sicherheitslage neu bewertet werden, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder mit.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 18:36 Uhr