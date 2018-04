Fußball : 1. FC Kaiserslautern erstmals in die 3. Liga abgestiegen

von dpa

27. April 2018, 20:23 Uhr

Der viermalige deutsche Fußball-Meister 1. FC Kaiserslautern ist erstmals in seiner fast 118-jährigen Vereinsgeschichte in die 3. Liga abgestiegen. Die Pfälzer können sich nach einem 2:3 (1:0) bei Arminia Bielefeld am Freitag nicht mehr vor dem Absturz aus der 2. Bundesliga retten.