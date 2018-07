"Grill den Profi" : Zuschauer stirbt bei Aufzeichnung von TV-Show

Die Aufzeichnung wurde abgebrochen. Es sei nicht mehr der Moment für eine Unterhaltungssendung gewesen.

von dpa

23. Juli 2018, 13:39 Uhr

Magdeburg | Kurz vor der Aufzeichnung der Fernsehsendung "Grill den Profi-Sommerspecial" in Magdeburg ist ein Zuschauer gestorben. Der 50-Jährige kollabierte während des Publikumseinlasses und starb noch in der Halle, wie der Sender Vox am Montag mitteilte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die Vorbereitungen zur Aufzeichnung am Samstag seien sofort abgebrochen worden, so eine Sendersprecherin in Köln. "Leider hat uns am Ende trotzdem die traurige Nachricht erreicht, dass der Publikumsgast verstorben ist", erklärte sie. Man habe umgehend entschieden, wegen des tragischen Vorfalls keine Unterhaltungssendung zu produzieren. Ob die Aufzeichnung nachgeholt werde, stehe derzeit noch nicht fest. "Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen und den Freunden des Verstorbenen."

Bei der Vox-Kochshow treten drei Prominente gegen einen Profikoch an. Dabei müssen die Beteiligten innerhalb einer vorgegebenen Zeit vier Gänge kochen. Eine Jury entscheidet über Gewinner und Verlierer.