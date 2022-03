Fast Food statt Spitzenküche? : Wann Sternekoch Nelson Müller zur Currywurst und Fertigpizza greift

Er liebt die Sterneküche und macht sich dennoch gern mal eine Fertigpizza, er mag Champagner und serviert ihn auch zur Currywurst – für den Essener Sternekoch Nelson Müller (43) gilt in der Küche das Motto „Geht nicht gibt’s nicht“.

In seiner Essener Kochschule erzählt er, was den Charme des Ruhrgebiets ausmacht, wann er zu Essen aus der Dose oder Fertigpizza greift, welches sein Lieblingskochbuch ist und warum Ernährung zum Schulfach werden sollte: Herr Müller, Essen in Essen – da denkt man erst mal an Currywurst und Pommes Schranke. Wie ist Ihr Verhältnis als Spitzenkoch zur Cu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.