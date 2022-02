Zwei norddeutsche Auswanderer : „In Deutschland sind die Maßnahmen am schlimmsten“: Darum wandern Corona-Kritiker aus

Besonders seit eine Impfpflicht gegen das Coronavirus im Gespräch ist, wollen viele Menschen Deutschland verlassen. Zwei Norddeutsche erzählen, warum sie glauben, dass es ihnen woanders besser geht.

Anna-Lena Lütge will nur noch weg. Weg aus Deutschland, weg von dieser Corona-Politik und all den Restriktionen. Und die 38-Jährige aus Ritterhude (Niedersachsen) bei Bremen ist damit nicht allein: Viele Menschen wandern derzeit wegen Corona aus oder würden es gern tun. Zahlen gibt es hierzu nicht, denn die Gründe für eine Emigration werden in Deutsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.