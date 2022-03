Student in Göttingen : Hongkong-Aktivist Ray Wong: „Wir haben alle Freiheiten verloren“

Der Aktivist Ray Wong ist von Hongkong nach Deutschland geflohen und studiert nun in Göttingen. Im Interview spricht er über die fehlenden Menschenrechte in seiner Heimat, deutsches Essen und den Kampf um Freiheit.

Ray Wong ist der erste politische Geflüchtete aus Hongkong in Deutschland. Sollte der 28-Jährige in seine Heimat zurückkehren, droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Denn Wong ist Aktivist: Seit der sogenannten „Regenschirmrevolution“ 2014 demonstriert er immer wieder für mehr Demokratie, mehr Menschenrechte und mehr Unabhängigkeit. In den Augen der ch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.