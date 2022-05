Wichtige Omega-3-Fette : Hering, Lachs, Scholle oder Fischstäbchen – welcher Fisch ist am gesündesten?

Zweimal die Woche eine Fischmahlzeit, so lautet die gängige Empfehlung für eine gesunde Ernährung. Aber Fisch ist nicht gleich Fisch. Wir klären, worauf es wirklich ankommt.

Hering oder Lachs, Scholle oder Fischstäbchen – welcher Fisch ist am gesündesten? Wie so oft im Leben lautet die Antwort: Es kommt drauf an. Denn Fisch ist nicht gleich Fisch. Eine Vielzahl an Faktoren entscheidet darüber, ob ein Fisch für die Ernährung gesund ist oder nicht. "Die Empfehlung von zwei Fischmahlzeiten stammt von der deutschen Gesellscha...

