Weiße darf keine Dreadlocks tragen? : „Fridays gegen Vielfalt“ - wie Greta Thunbergs Klima-Bewegung verfällt

Weil die Musikerin Ronja Maltzahn als Weiße Dreadlocks trägt, wurde die Musikerin von der „Fridays-for-Future-Bewegung“ ausgeladen. Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen. Schießt die Klimabewegung aktuell mit ihrer Selbstgerechtigkeit über ihr Ziel hinaus? Mit dieser Frage beschäftigt sich Burkhard Ewert.

„Fridays for Future“, das sind doch diese netten jungen Leute mit der Greta, denen der Klimaschutz so wichtig ist? Ein Teil dieser Beschreibung trifft zu. Um mitzumachen braucht es allerdings nicht nur die richtige Meinung. Man darf auch nicht falsch aussehen. Eine junge Musikerin wurde von einem Solidaritätskonzert am Wochenende jedenfalls kurzfristi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.