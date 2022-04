Überfall auf Ukraine : Das Märchen der westlichen Schuld am Krieg

Wladimir Putin hat viele Gründe benannt, warum er die Ukraine mit einem Krieg überzieht und Zivilisten abschlachten lässt. Keiner davon trägt. Besonders bitter ist, dass der Unfug auch hierzulande weit verbreitet ist, sagt unser Autor Thomas Schmoll.

Um seinen Angriffskrieg zu rechtfertigen, hat Wladimir Putin der Weltöffentlichkeit jede Menge Unsinn aufgetischt. Mal war es ein erfundener „Genozid“ an Russen im Donbass, dann fühlte er sich von der Nato eingekreist, bevor er – inexistente – Atombomben oder biologische Waffen in der Ukraine entdeckt haben wollte. Lauter Motive eines an Realitätsverlu...

