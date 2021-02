Verrat am Harley-Club : Zwei Bandidos niedergestochen: Jetzt spricht Aussteiger Erwin

Im November 2019 sollen vier Bandidos ihr einstiges Mitglied Erwin G. attackiert haben. Hier spricht er über den Abend.

Osnabrück | Seit 2001 gibt es die Bandidos in Osnabrück in Niedersachsen. Der 57-jährige Erwin – sein vollständiger Name ist unserer Redaktion bekannt – war ein Mann der ersten Stunde und bis zu seinem Ausstieg Sergeant-at-Arms. Bei Rockern hat der Sergeant-at-Arms...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.