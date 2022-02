Uraufführung nach 89 Jahren : Wie die Oper eines Juden zum Text eines Nazis auf die Bühne kam

Ein jüdischer Kaufmann komponiert eine Oper auf den Text eines Nazis. Während der eine 1943 im KZ Sobibor ermordet wird, macht der andere Karriere. Nun hat der Künstler endlich Gerechtigkeit erfahren.

Berlin/Magdeburg | Der Stein zur Wiederentdeckung Eugen Engels liegt in einem Gehweg in Berlins Mitte. Wenige Worte auf der Oberfläche des kleinen Quaders am Eingang zur Charlottenstraße 74-75 beschreiben sein von den Nazis ausgelöschtes Leben. Zu Geburtstag und -ort heißt es: „19.09.1875 in Widminnen / Wydminy“. Die kurze Inschrift endet mit: „ERMORDET 26.03.1943 in So...

