Krankmachender Süßstoff : Wie die Lebensmittelindustrie Zucker im Essen versteckt

Es gibt kaum noch verarbeitete Lebensmittel, in denen kein Zucker beigemengt wird. Das Problem daran: Zu viel von dem Süßstoff macht krank.

Flensburg | Ob Dextrose, Glukosesirup, Saccharose, Karamellsirup, Raffinose, Dicksaft, Oligofruktose oder Malzextrakt. Am Ende bedeuten all diese Namen dasselbe: nämlich Zucker. Es gibt kaum noch verarbeitete Lebensmittel, in denen kein Zucker ist. Der Süßstoff findet im Schinken, im Joghurt, im Salatdressing, in Brot- und Backwaren, im Instant-Tee, in Kinderzahn...

