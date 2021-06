„ABCDE-Regel“ : Tipps für den Selbstcheck: So erkennen Sie Hautkrebs frühzeitig

Beim Dermatologen werden Hautkrebserkrankungen schnell und sicher erkannt. Doch wie gelingt die Vorsorge im Alltag?

Flensburg | Hautkrebs gilt als die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Laut Deutscher Krebshilfe gibt es mittlerweile rund 270.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Der Großteil davon entfällt zwar auf weniger gefährliche Hautkrebsarten - doch auch lebensbedrohliche Krankheitstypen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Erkrankungen an "schwarzem Hautkrebs"...

