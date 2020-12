Neue Folge „Nachschlag“ : Trauma im Kreißsaal: Wenn Mütter Opfer von Übergriffen werden

Die Geburt eines Kindes ist schmerzhaft – doch viele Frauen berichten zusätzlich von gewalttätigen Übergriffen.

Louisa Riepe

03. Dezember 2020, 14:42 Uhr

Beleidigungen, ohne Einwilligung vorgenommene Eingriffe, grobe Verletzungen der Intimsphäre – all das kommt in deutschen Kreißsälen vor. Wie viele Frauen betroffen sind, lässt sich nicht klar sagen. Journalistin Stefanie Nickel hat mit Müttern gesprochen, die während der Geburt Unglaubliches erlebt haben. Darüber berichtet sie in dieser Folge "Nachschlag".

