Grog und „Pharisäer“ : Hauptsache es knallt: Diese norddeutschen Drinks haben es ins sich

Wenn es draußen so richtig kalt wird, gilt in Norddeutschland die Devise: Aufwärmen, und zwar von innen. Ein nicht ganz nüchterner Blick auf die alkoholischen Spezialitäten von der Küste, die uns besonders gut schmecken.

Flensburg | Wer an der Küste gut durch den Winter kommen will, muss hart im Nehmen sein. Und das liegt ausnahmsweise nicht am Wetter: Denn wenn der Sturm über die Nordsee fegt, die Flut kommt und der Regen waagerecht über die Deiche peitscht, lauert die wahre Herausforderung für Ungeübte eher drinnen – in den Kneipen, Restaurants und heimischen Wohnzimmern nämlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.