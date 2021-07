Wenn der Partner einem schadet : „Zum Scheitern verurteilt“: Toxische Beziehungen erkennen und beenden

Vergiftete Liebe, die gar keine ist, hält Menschen in toxischen Beziehungen fest. Obwohl beide Partner darunter leiden, ist es schwer, sich zu trennen. Doch es führt kein Weg daran vorbei.

Hamburg | Nähe, Wertschätzung, Rückhalt – diese Dinge suchen Menschen in einer Liebesbeziehung. Doch fühlt sich die Partnerschaft nach einem anfänglichen Höhenflug auf Wolke sieben plötzlich immer destruktiver an, entwickelt sie sich eventuell in eine toxische Beziehung. Toxische Beziehungen sind von Streit, Abwertung und psychischer und/oder physischer Gewalt ...

