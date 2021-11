Großrechner „Levante“ : „Superhirn“ im Kampf gegen den Klimawandel

Am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg geht in diesen Wochen der neue Großrechner „Levante“ in Dienst – der 45 Millionen Euro teure Computer soll genauere Modellrechnungen zum Klimawandel ermöglichen.

Hamburg | Während die Weltgemeinschaft in Glasgow vor wenigen Tagen einmal mehr um die weltweite Senkung der Treibhausemissionen rang, freuen sich in Hamburg Wissenschaftler auf das neueste Instrument im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel: Denn wenn in den nächsten Wochen der neue Supercomputer „Levante“ seinen Dienst aufnimmt, steht am 1987 vom dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.