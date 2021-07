Weniger Abfall in der Fördestadt : So will Kiel Deutschlands erste Zero-Waste-Stadt werden

Weniger Müll, mehr Recycling: Um Deutschlands erste Zero-Waste-Stadt zu werden, hat Kiel ambitionierte Ziele festgelegt. Wie die Landeshauptstadt diese erreichen will und was ihr dabei hilft.

Kiel | Der Gestank ist gemein. Kein Wunder, denn in der Halle auf dem Kieler Betriebshof liegt der Müll in großen Haufen: Schmutzige Windeln, vergammelte Wurst, schimmliges Brot. Die Männer, die hier arbeiten, stört der Geruch offenbar wenig. Sie interessieren sich bloß für Abfall, wenn er am falschen Platz liegt: die dreckigen Windeln im Biomüll, die Plasti...

