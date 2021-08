Zu Unrecht verpönt : Warum wir alle einen Mittagsschlaf machen sollten

Ein Nickerchen macht munter oder völlig erschöpft. Dabei ist der Mittagsschlaf sehr gesund, sagt Schlafforscher Hans-Günter Weeß. Damit der Schlaf erholsam wird, gibt es aber einiges zu beachten.

Flensburg | "Jeder sollte Mittagsschlaf machen", macht Schlafforscher Hans-Günter Weeß deutlich. Doch in Deutschland sei das Nickerchen am Tag verpönt, weil es mit Faulheit gleichgesetzt werde. Dabei hat der Mittagsschlaf viele positive Auswirkungen. So hat eine Schweizer Studie von 2019 ergeben, dass Personen, die ein- bis zweimal pro Woche Mittagsschlaf machen,...

