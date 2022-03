Klimaschutz contra Windenergie : Robert Habeck und das grün-grüne Dilemma

Umwelt- und Klimaschützer wollen die Welt erhalten und müssten an einem Strang ziehen. Die Energiewende führt jedoch zu Streit. Minister Habeck steht vor dem Problem, das grün-grüne Dilemma aufzulösen. Ein Kraftakt.

Berlin | Es war einmal Graf namens Reinhard, der neigte zu Suff und Glücksspiel. Eines Nachts setzte er all seine Besitztümer ein – und verlor sie an den Bischof von Paderborn. Der Unterlegene bat als Gnadenakt darum, noch eine einzige Ernte einfahren zu dürfen, bevor er sein Eigentum abtreten sollte. Der Geistliche willigte ein. In einer anderen Variante der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.