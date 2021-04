Händigkeit ist wie Augenfarbe : Unentdeckte Linkshänder: Warum Kinder besonders leiden

Viele Kinder quälen sich mit rechts, weil sie nicht wissen, dass sie Linkshänder sind. Das kann schlimme Folgen haben.

Kappeln | Jonas* ist plötzlich ein anderes Kind, als er mit drei Jahren von der Krippe in die Kita wechselt. Der eigentlich so entspannte, introvertierte Junge bekommt nachmittags Wutausbrüche, zerstört Gegenstände, bricht weinend auf dem Sofa zusammen und kratzt sich eine Stelle am Kopf immer wieder blutig. „Wir haben uns richtig Sorgen gemacht und wie wild na...

