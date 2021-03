Star aus Recklinghausen : Ralf Moeller, haben Sie eigentlich einen Vogel?

Ralf Moeller trägt sein Herz auf der Zunge - im Interview spricht er über seine Eltern, Corona, Hollywood und mehr.

Osnabrück | Er war Schwimmmeister in Recklinghausen, wurde als Bodybuilder „Mr. Universum“ und ein paar Jahre später Hollywoodstar. Er hat als Kind einen Wellensittich würdevoll beerdigt und kümmert sich seit Monaten um seine hochbetagten und frischgeimpften Eltern in Recklinghausen, wo er sich selbst wegen einer relativ mild verlaufenen Corona-Infektion in Quara...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.