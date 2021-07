Folge zwei: „Stadt Land Clan“ : Podcast über Clankriminalität: Der Staat schlägt zurück

In der zweiten Folge des Podcasts „Stadt Land Clan“ geht es nach Melle, einem kleinen Ort in Niedersachsen. Und wie in Ostercappeln, geraten auch hier Polizei und Clans aneinander.

Flensburg | Darüber berichtet Dirk Fisser im Gespräch mit Anna Scholz. Denn in Niedersachsen beschränkt sich das Phänomen der sogenannten Clankriminalität längst nicht nur auf die Großstädte in dem Bundesland. Der Reporter berichtet von seinen Recherchen in und über Melle. Hören Sie hier die erste Folge des Podcasts: Von Clans, Klischees und den Brüdern Z. aus...

